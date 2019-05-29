Sivas'ta "Tarım Şirketi" kurma çalışmaları

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte "Tarım Şirketi" kurulması çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir potansiyele sahip Ulaş'taki çalışmaları yerinde inceleyen Ayhan, ilk olarak Sivas'ta kurulacak tarım şirketi için planlanan arazide inceleme yaptı.

Daha sonra Kaymakamlığı ziyaret eden Ayhan, Kaymakam Vekili Halil Dalak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektöründe yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas tarımının gelişmesine katkı sunmak için "Tarım Şirketi" kuracaklarını belirten Ayhan, "Uzun süren toplantılar ve yaptığımız fikir işbirliği neticesinde geniş katılımlı, kamunun çatısı altında tarım şirketimizi kurmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir fikir olması ve o fikrin de üretime dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Kamunun tarımsal ve hayvancılık alanında milli bir portre hazırlaması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'de ilk defa böylesi bir anlamlı yapı oluşturduk. Bu yapı içerisinde hazırlanan ürünleri dış pazara ulaştıracağız. Hep beraber bu tür projeleri gündeme getireceğiz. Yeni ve özgün projeler, yeni hayaller oluşturmamız gerekiyor. Hayallerinin peşinden gitmeyen insan, kendini başkalarının hayallerini kovalarken bulur."

Şirketin kurulmasıyla birlikte sözleşmeli besicilik modelini Sivas'ta uygulamaya başlayacaklarını dile getiren Vali Salih Ayhan, "Sivas, tarım ve hayvancılıkta örnek bir şehir olacak. Bu konuda temelleri sağlam bir şirket kuracağız. Altyapısını kurduk. Kısa zamanda bir tarım işletmesi ve sonrasında süt işleme tesisleri daha sonra ise yem fabrikası kurulacak. Bal, jeotermal seracılık, tohumluk patates gibi alanlara da yoğunlaşacağız. Sivas'ın bunu başaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayhan'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da eşlik etti.

Kaynak: AA