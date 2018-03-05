Sivas'ta Tarım İlacından Etkilenen İşçiler Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta kargo firmasındaki nakil işlemi sırasında kolisi hasar gören tarım ilacından etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'ndeki kargo şubesine Manisa'dan gönderilen, içinde tarım ilacı bulunan koli, taşıma işlemi sırasında hasar gördü.

Soludukları tarım ilacından etkilenen 14 kargo çalışanı, Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Tedbir amacıyla müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kargo firmasında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) madde tehlikesine karşı çalışma yaptı. Çalışmalarda kimyasal maddenin tarım ilacı olduğu tespit edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, AA muhabirine, olayın ardından KBRN ekiplerinin kargo firmasında araştırma yaptıklarını söyledi.

Ekinci, yabani ot mücadelesinde kullanılan tarım ilacını soluyan işçilerin tedavi altına alındıklarını belirterek, "Yaptığımız kontrollerde herhangi bir KBRN bulgusuna rastlamadık. Korkulacak bir durum söz konusu değil." dedi.