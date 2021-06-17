Sivas'ta tarihi eser operasyonu
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Sivas'ta tarihi eser operasyonu

Sivas'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 25 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 25 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Sivas'ta tespit edilen bir adrese Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafınca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 25 adet el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa 'Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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