Sivas'ta tarihi eser operasyonu; 157 parça ele geçirildi
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Sivas'ta tarihi eser operasyonu; 157 parça ele geçirildi

SİVAS'ta, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 157 parça ele geçirildi.

20.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:39
Sivas'ta tarihi eser operasyonu; 157 parça ele geçirildi

'ta, ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 157 parça ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Gerekli izinler alınarak, şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; 5 toprak küp, 1 toprak tas, 55 küp parçası, 23 toprak obje, 21 metal obje, 16 toprak obje parçası, 5 metal tas, 2 toprak tas parçası, 15 yüzük, 1 mühür, 1 tokmak, 1 metal zil, 1 metal para, 1 motifli taç, 1 kama ve üzerinde Rusça ibareler olan 8 kağıt para olmak üzere toplam 157 parça tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca evdeki 1 dedektöre de el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli hakkında, 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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