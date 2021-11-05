Sivas'ta tarihi eser ele geçirildi

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 15 adet tarihi eser ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında, 07 Ekim - 03 Kasım 2021 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonalar da 44 kaçakçılık olayı ortaya çıkartıldı. Bu olaylarda 9 bin gram esrar, 12 gram metamfetamin, 6 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 15 adet muhtelif tarihi eser, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet kepçe, 5 adet detektör ve bin 550 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 9 İran uyruklu 66 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet ve çeşitli suçlardan işlem yapıldı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

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