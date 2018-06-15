Sivas'ta tarihi camide bayram namazı

SİVAS - Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami'de bayram namazı kılındı.

Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen Ulu Cami'ye vatandaşlar bayram namazını kılmak için akın etti. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar dışarı da namaz kılmak zorunda kaldı. Bayram namazının ardından eller semaya açılarak dua edildi. Çocuklarda babalarıyla birlikte bayram namazına geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın da bayram namazını Ulu Cami'de kıldı. Namazın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.