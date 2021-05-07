Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk

Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, tam kapanmanın ikinci cumasında evlerine en yakın camilere gelerek cuma namazını kılan cemaat, yoğunluk oluşturdu.

SİVAS'ta, tam kapanmanın ikinci cumasında evlerine en yakın camilere gelerek cuma namazını kılan cemaat, yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakanlık, cuma namazı için araç kullanmaksızın camilere gidilebileceğini açıkladı. Bu kapsamda Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuması kılındı. Cuma namazını kılmak isteyenler ev ve iş yerlerine en yakın camilere gitti. Tam kapanmanın ilk cumasına göre katılımın arttığı görüldü. Vatandaşlar havanın da iyi olmasını fırsat bilerek, kent meydanındaki Kale Camisi'nin etrafında sosyal mesafe düzenine göre saf tutarak, namazlarını kıldı. 


- Sivas
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk
Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuma namazında yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:09:30. #1.16#

title