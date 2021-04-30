"Tam kapanma" uygulamasının ilk gününda vatandaşlar cuma namazı kıldı
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"Tam kapanma" uygulamasının ilk gününda vatandaşlar cuma namazı kıldı

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta bazı vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmada" cuma namazını evlerine yakın camilerde kıldı.

Sivas'ta bazı vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmada" cuma namazını evlerine yakın camilerde kıldı.

Kent meydanındaki tarihi Kale Camii'ne gelen vatandaşların bir kısmı cami avlusuna seccade sererek cuma namazını burada kıldı.

Polis ekipleri, vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki camilere gitmelerine izin verdi.

Cuma namazı kılmaya gelen Hamdi İrfan Işın, bölgede bakkal dükkanı işlettiğini belirterek, "Cenab-ı Allah inşallah biran önce bu virüsü bitirir ve kısıtlamalar kalkar." dedi.

Necmettin Mesut ise "İkametimize yürüme mesafesindeki camimize gelerek cumamızı eda ettik. Camilerde sosyal mesafe olduğu için cemaat camilere sığmıyor ve biz de bugün cuma namazımızı yağmur altında kıldık." dedi.

'Tam kapanma' uygulamasının ilk gününda vatandaşlar cuma namazı kıldı
'Tam kapanma' uygulamasının ilk gününda vatandaşlar cuma namazı kıldı
'Tam kapanma' uygulamasının ilk gününda vatandaşlar cuma namazı kıldı
'Tam kapanma' uygulamasının ilk gününda vatandaşlar cuma namazı kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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