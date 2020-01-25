Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta şarampole devrilen taksideki iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

25.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:43
Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

'ta şarampole devrilen taksideki iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Teyfik Çiroğlu (61) yönetimindeki 58 T 0397 plakalı taksi, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Taksideki cenazeler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaynak: AA
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