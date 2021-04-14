Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

B.G. yönetimindeki 42 AAZ 485 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ters şeride geçti.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Cenk Tosun Gökhan Töre Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:09:49. #1.16#

title