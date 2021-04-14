Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters şeride geçti: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
B.G. yönetimindeki 42 AAZ 485 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ters şeride geçti.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer