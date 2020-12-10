Sivas'ta, sürekli kazaların olduğu sokağın esnafı önlem istiyor

SİVAS'ta, sık sık kaza meydana gelen sokakta dükkanları bulunan esnaf, trafik düzeni oluşturulması için çalışma yapılmasını istedi. Sokaktaki kazalar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 49'uncu ve 37'nci sokakları birbirine bağlayan 4 yol kavşakta sürekli meydana gelen kazalar, çevre esnafını endişelendiriyor. Sık sık yaralananların da olduğu kazaların meydana geldiği yerde trafik düzeninin sağlanması için esnaf, çözüm beklediklerini söyledi. Bölgedeki kazalar, iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyor.

'IŞIK YA DA KASİS GEREK'Sokak üzerinde asansör firmasında çalışan Mikail Öztürk, neredeyse her 2 günde bir kaza olduğunu belirterek, "Biz buraya iş yerimizi açalı yaklaşık 1 sene oldu. Bu zamana kadar 20-25 kazaya denk geldik. 'Dur' levhaları yok, yeni dikildi ama yetersiz. Buraya ışık ya da kasis konulması gerekiyor. İnsanlara büyük zarar veriyor. Para kolay kazanılan bir şey değil. İnsanlar kaza yapıyor ve mağduriyet yaşıyor" diye konuştu. Esnaftan Kasım Yanık ise "Günde 1 tane olmasa bile en az 2 günde 1 burada kaza oluyor. Biz bunun için gerekli yerlere de başvurduk. Bununla ilgili 2-3 yıldır uğraştık, bir sonuç elde edemedik. Burada insanların canı yanıyor. Ciddi kazalar oluyor. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

Toptancı markette çalışan Burak Gülmek da "Burası işlek bir cadde. Araçlar kontrolsüz geçtiği için çok fazla kaza oluyor. Bizler de bu durumdan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI