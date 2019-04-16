Sivas'ta Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

SİVAS'ta boş arsaya bırakılan, üzerinde kabloların sarılı olduğu paket, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polis ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede paketin içinde kağıt ve kabloların olduğu belirlendi.

Olay, 12.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 50'nci Sokak üzerindeki boş arsada meydana geldi. Arsada içinde kabloların bulunduğu şüpheli paketj görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından uzman ekip istendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, poşette incelemede bulundu. Yapılan incelemede paketin içinde Uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemede paketin içinde kağıt ve kabloların olduğu belirlendi. Paket, polis merkezine götürüldü.

- Sivas

Kaynak: DHA