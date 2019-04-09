Sivas'ta, şüpheli hayvan ölümleri tedirginliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Mustafa Tirşo'nun (35) henüz bilinmeyen bir nedenden 15 büyükbaş ve 15 de küçükbaş hayvanı telef oldu. Yapılan veteriner incelemesinde ölümlerin nedeni anlaşılamazken, alınan numuneler incelemeye gönderildi.

Ulaş'a bağlı Örenlice köyünde çiftçi Mustafa Tirşo'nun cuma günü bir büyükbaş hayvanı rahatsızlandı. Tirşo, cumartesi günü ahıra girdiğinde 3 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Tirşo'nun başvurusu üzerine köye gelen veteriner, ölen hayvanlardaki hastalıkların ne olduğunu anlayamadı. Aynı ahırda bulunan bazı hayvanların pazar günü ve dün de aynı şekilde telef olmasının ardından köye İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri geldi. Yetkililer hayvanlardan numune alarak incelenmesi için Samsun'a gönderdi. Bugün de görülen yeni ölümlerle birlikte Tirşo'nun toplamda 15 büyükbaş, 15 de küçükbaş hayvanı telef oldu. Ahırında diğer hayvanlara da bulaşan hastalığın ne olduğunun anlaşılamamasından dolayı tedavi yapılamadığını belirten ve zararının 200 bin lira civarında olduğunu ifade eden Mustafa Tirşo Cuma günü öğleden sonra ne olduğu bilmediğimiz bir şekilde bir tane büyükbaş hayvanımız oturduğu yerden kalkamadı. Cumartesi günü sabah 3 tane hayvanımız yerden kalkmamaya başladı. Bunun üstüne özel veterinere gittik, geldi baktılar bir şey bulamadılar. Bize hastalıkla ilgili bir açıklama yapamadılar. Sonra İlçe Tarım Müdürlüğüne gittik bilgi verdik. Cumartesi günü 3 hayvanımız telef oldu, aynı şekilde pazar günü 3 hayvanımız daha telef oldu. Pazartesi günü İlçe Tarım Müdürlüğünden geldi baktılar, onlar da bir şey anlamadı. Böyle bir hastalık görmediklerini söylediler. Bulaşıcı bir hastalık olmadığını ama ölen hayvanları derine gömmemizi söylediler. Hayvanları Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdük. Orada da bize laboratuvarlarının gelişmiş düzeyde olmadığını, parça alarak Samsun'a göndermemiz gerektiğini söylediler. Parçaları gönderdik, araştırması yapılacak bir hafta içerisinde sonuç çıkar denildi. Ama bir hafta içerisinde bizim hiç bir tane hayvanımız kalmaz. Büyükbaş hayvanlarımızın günlük 5-6 tanesi ölmekte. Küçükbaş hayvanlarımızın da günlük 8-10 tanesi ölmekte. Biz çaresiz kaldık. Burada çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapan kişileriz. Geçimimizi bundan sağlamaktayız. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, hayvanlarımızın ölümünü izliyoruz dedi.

Hastalığın ne olduğu bilinmediği için tedavi de yapılmadığını belirten Tirşo Toplam 34 tane büyükbaş, 140 tane de küçükbaş hayvanım vardı. Yavrulardan yeni doğan kuzulardan ve buzağılardan hariç. Yeni doğanlarda bir hastalık yok, fakat anneleri öldüğü için yavruları da süt ememiyor. Bizim düşüncemiz büyükbaştaki hastalıkla küçükbaştaki hastalığın aynı olduğu yönünde. Ben bunun bir salgın olduğunu düşünüyorum. Yemden zehirlenme olabileceği söylenmişti ama dışarıda otlayan küçükbaşlar da ölüyor dedi.

'BÖYLE BİR VAKA GÖRMEDİK'

Örenlice köyü muhtarı İlhan Namerttepe ise daha önce köyde böyle bir vaka görmediklerini belirterek Bu arkadaşın bir hayli zayiatı var. Bunun bir çaresine bakılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bir yardım bekliyoruz. Köyde başka böyle bir hastalık olmadı. Benim de geçen seneden bu zamana 8-10 tane öldü ama böyle değildi. Bu ayrı bir vaka. 3-5 günün içinde hem büyükbaş hem de küçükbaşa sirayet etti. Bulaşıcı bir hastalıksa köyümüzde şuan 600'e yakın küçükbaş, 150'ye yakında büyükbaş hayvanımız var. Eğer onlara da bulaşırsa ne yaparız bilmiyoruz diye konuştu.

Köydeki bu durumun şimdilik sadece Mustafa Tirşö'nün ahırındaki hayvanlarda görüldüğü, diğerlerinde ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA