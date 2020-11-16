Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
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Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı

16.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:52

Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı Sivas'ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı Sivas'ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı...

Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı

Sivas'ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı

SİVAS - Sivas'ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Lojmanında meydana geldi. Lojmanın bahçe duvarı üstünde sahipsiz iki çantayı gören, güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince çantada yapılan inceleme sonrası çevrede güvenlik önlemi alınarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verildi. İki çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden elbise çıktı. Patlatma sonrası cadde, araç ve yaya trafiğine açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı
Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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