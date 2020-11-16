Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı

Şüpheli iki çanta fünyeyle patlatıldı Sivas'ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı Sivas'ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı...