Sivas'ta şüpheli çanta paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta şüpheli çanta paniği

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Yerel

Sivas'ta şüpheli çanta paniği Sivas'ın en işlek caddesinde çöp kutusuna bırakılan kadın çantası paniğe neden oldu.

Sivas'ta şüpheli çanta paniği

SİVAS - Sivas'ın en işlek caddesinde çöp kutusuna bırakılan kadın çantası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın en işlek caddesi olan İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İki iş yerinin arasındaki çöp kutusuna bırakılan kadın çantası vatandaşların dikkatini çekti. Çantadan şüphelenen vatandaşlar bomba olma ihtimalini değerlendirip durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri ilk incelemesinin ardından cadde trafiğe kapatıldı. Meraklı kalabalık anonslar ve polis marifeti ile uzaklaştırıldı. Olay yerine uzman bomba ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'da olay yerine giderek operasyonu yerinde yönetti. Özel kıyafetini giyen bomba uzmanı, şüpheli çantaya yerleştirdiği fünyeyi uzaktan patlattı. Çantanın bomba olmadığı anlaşılınca panik yerini meraka bıraktı. Çok sayıda kişi olup bitenleri meraklı gözlerle izleyip cep telefonları ile görüntüledi.

Sivas'ta şüpheli çanta paniği
Sivas'ta şüpheli çanta paniği
Sivas'ta şüpheli çanta paniği
Sivas'ta şüpheli çanta paniği
Sivas'ta şüpheli çanta paniği
Sivas'ta şüpheli çanta paniği
Sivas'ta şüpheli çanta paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Gülben Ergen Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta şüpheli çanta paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 22:20:25. #1.16#

title