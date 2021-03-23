Sivas'ta şüphe üzerine durdurulan araçta 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ın Kangal ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 60 kilogram kaçak tütün yakalandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 60 kilogram kaçak tütün yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polisler araçta yaptıkları aramada satışa hazır 60 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer