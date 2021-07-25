Sivas'ta sünnet düğünü konvoyundaki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Osman Aslan'ın kullandığı, sünnet düğünü konvoyundaki 60 BG 782 plakalı otomobil, Kızılkavraz köyü köprü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Abdullah Soylu (70) ile İrem (20) ve Gülşah Aslan (41) yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde