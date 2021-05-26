Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak

Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta sulama sezonun başlamasıyla birlikte toplam 728 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirilirken sulu tarım ile ülke ekonomisine 1 milyar 600 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Sivas'ta sulama sezonun başlamasıyla birlikte toplam 728 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirilirken sulu tarım ile ülke ekonomisine 1 milyar 600 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız 2021 yılının "Su ve Sulamada Hamle Yılı" olarak ilan edilmesine ve kentte sulama sezonunun başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

728 bin 950 dekar tarım arazisi sulanacak

Genel Müdür Kaya Yıldız, "Sulama yatırımlarımızda hamle yılı" olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Sivas ilinde 1 Mayıs 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 728 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacak. Sivas İlimizde toplam 728 bin 950 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 600 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor" dedi. - SİVAS

Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak
Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak
Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak
Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kripto para piyasası hakkında konuşan Bakan Elvan'dan vatandaşlara uyarı: Yönetemeyeceğiniz riski almayın
Kripto para piyasası hakkında konuşan Bakan Elvan'dan vatandaşlara uyarı: Yönetemeyeceğiniz riski almayın
Beden öğretmeni, hobi olarak toplamaya başladığı kaya balının kilosunu 1000 liradan satıyor
Beden öğretmeni, hobi olarak toplamaya başladığı kaya balının kilosunu 1000 liradan satıyor
Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor
Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Evgar Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 13:00:36. #1.13#

title