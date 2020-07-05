Sivas'ta sulama kanalına düşen iki çocuk boğuldu SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konanç (3) hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konanç (3) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. Köyde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etti. Yaklaşık yarım saat süren aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalının içinde bulundu. Aile bireyleri tarafından sulama kanalında çıkarılan çocuklar sağlık ekiplerince ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgini soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA