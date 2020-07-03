Sivas'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
03.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:28
Sivas'ta otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Ordu'dan Hatay'a gitmek için yola çıkan Cihan Oğuz (44) idaresindeki 52 AN 175 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sevim (39), Hümeyra (18), Ceren (14) ve Kerim Eymen (5) Oğuz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas ve Şarkışla'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA