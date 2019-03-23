Sivas'ta Su Kuyusuna Düşen İki Çocuk Öldü

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen amca çocukları Hiranur(3) ve Hüseyin Eymen Yıldız(3) yaşamını yitirdi.

Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde yaşandı. Köyde yaşayan İsmail Yıldız ile Hasan Hüseyin Yıldız isimli kardeşlerin aynı yaştaki çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kayboldu. Yakınları tarafından köyde aranan çocukların köydeki üstü açık durumdaki bir su kuyusuna düştükleri belirlendi. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her ikisinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cansız bedeni otopsi için hastana morguna konulurken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA