SİVAS'TA, SU BORUSUNDA MAHSUR KALAN 4 TİLKİ YAVRUSU KURTARILDI
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SİVAS'TA, SU BORUSUNDA MAHSUR KALAN 4 TİLKİ YAVRUSU KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, anneleri kazada ölünce su borusu içinde mahsur kalan 4 tilki yavrusu, itfaiye ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, anneleri kazada ölünce su borusu içinde mahsur kalan 4 tilki yavrusu, itfaiye ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Suşehri ilçe merkezinde Yalnızbağlar Mahallesi'nde İdris Yüksel'e ait müstakil evin bahçesindeki su borusu içerisinde yavru tilkiler olduğu fark edildi. İdris Yüksel, yavruları kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri 4 tilki yavrusunu bulundukları borudan sağ olarak kurtardı.

ANNELERİNE GÜN İÇERİSİNDE ARAÇ ÇARPMIŞ

Ev sahibi İdris Yüksel, yavruların annesinin gün içerisinde içinde yolda araç çarpması sonucu ölen bir tilki olduğunu, hayvanın boru içerisine yuva yaparak yavruları doğurduğunu düşündüklerini dile getirdi. Bakıma alınan tilki yavrularının Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

SİVAS'TA, SU BORUSUNDA MAHSUR KALAN 4 TİLKİ YAVRUSU KURTARILDI
SİVAS'TA, SU BORUSUNDA MAHSUR KALAN 4 TİLKİ YAVRUSU KURTARILDI
SİVAS'TA, SU BORUSUNDA MAHSUR KALAN 4 TİLKİ YAVRUSU KURTARILDI
SİVAS'TA, SU BORUSUNDA MAHSUR KALAN 4 TİLKİ YAVRUSU KURTARILDI
SİVAS'TA, SU BORUSUNDA MAHSUR KALAN 4 TİLKİ YAVRUSU KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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