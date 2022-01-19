Sivas'ta STK'lerden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas'ta 40 Sivil Toplum Kuruluş (STK) başkanından oluşan başkanlar kurulu üyeleri, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), Gökrail Vagon Fabrikası ve lojistik köy alanında incelemelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan açıklamaya göre, STSO Başkanı Mustafa Eken başkanlığında gerçekleştirilen programda başkanlar kurulu üyeleri Demirağ OSB ve lojistik köy alanında sürdürülen çalışmalarla ilgili Demirağ OSB Müdürü Mustafa Beştepe ve TCDD yetkililerinden bilgi aldı.

Burada kurul adına açıklama yapan Eken, "Başkanlar kurulumuzdaki kıymetli başkanlarımız ile Demirağ OSB'yi ve lojistik köy projesini incelemeye geldik. Burada ilk yapılan Gök Yapı'nın 38 bin metrekare kapalı alanda üretime başlayan fabrikasını da gezmiş olduk. Kuruldaki arkadaşlarımız da fikirlerini beyan ettiler. Amacımız, STK başkanlarımızın şehrin her bölgesine sahip çıktığını göstermek." ifadelerini kullandı.

Eken, 550 bin metrekare alana kurulacak lojistik köyde alt yapı çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Proje imza aşamasında. Lojistik köy, Sivas ve Demirağ OSB için çok önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu cazibe merkezi müjdesiyle lojistik köyün daha önemli olduğu ortaya çıktı. Buranın bir an önce bitmesi için bakanlık nezdinde takiplerimizi sürdüreceğiz. Sağ olsun devletimiz Sivas'a her şeyin en iyisini veriyor. Demirağ için cazibe merkezini verdi. 1. OSB'ye de verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor."