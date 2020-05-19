Sivas'ta sporcular 19 Mayıs'ı evde kutladı
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Sivas'ta sporcular 19 Mayıs'ı evde kutladı

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, wushu sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı.

Sivas'ta sporcular 19 Mayıs'ı evde kutladı
19.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:25

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, wushu sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı. 

Sivas Valiliği'nce hazırlanan ve "Ülkemizi ve şehrimizi ulusal, uluslararası birçok müsabakada başarıyla temsil eden Sivas'ın gururu, geleceğin umudu gençlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılan videoda, sporcuların evlerinde spor yaptığı görüntüleri yer aldı. Videoda wushuda Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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