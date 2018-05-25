Sivas'ta Sözleşmeli ve Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Sivas'ta 28'inci dönem sözleşmeli ve 371'inci kısa dönem erler düzenlenen törenle yemin etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5. Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1998/2 tertip 1'inci kademe 28'inci dönem sözleşmeli ve 371'inci kısa dönem Mehmetçikler için yemin töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve il protokolü ile asker ailelerinin izlediği törende eğitimlerini tamamlayan binlerce Mehmetçik yemin etti.

Erlere ilk katılım ve başarı belgeleri ile Sivas'ta görev yapmış baba ve dedelerin belgelerini Gül, Erbakan ile diğer il protokolü verdi.

Törende konuşan Erbakan, "Bu törene, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen, şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda ve teröristle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve ülkemizde özgürce yaşama hakkını bizlere bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek ve bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık, omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tören Vatan Marşı ve askeri geçiş ile sona erdi.