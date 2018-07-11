Sivas'ta soygun zanlıları adliyede

Sivas'ta güpegündüz gerçekleştirilen silahlı soygunun zanlıları yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı

SİVAS - Sivas'ta güpegündüz gerçekleştirilen silahlı soygunun zanlıları yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre 25 Haziran tarihinde Sivas'ın Kılavuz mahallesinde meydana gelen silahlı soygunda, soyguncular banka şubesinden para keçen Mustafa Bora isimli iş adamını takip ederek Kılavuz mahallesinde otomobiline otomobilleri ile arkadan çarpmıştı. Kaza süsü verip iş adamını durdurmayı başaran soyguncular silah zoru ile Bora'nın yanında bulunan 25 bin TL'yi alıp kayıplara karışmıştı.

Sivas polisinin yaklaşık 15 günlük çalışması neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen C.B. ve İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı emniyet ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün nitelikli yağma suçlaması ile hakim karşısına çıkartıldı. Zanlıların adliyeye nakledildiği sırada zanlıların annesi olduğu öğrenilen kişinin oğlu ile görüşmek için verdiği mücadele dikkat çekti.