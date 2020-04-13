Sivas'ta sosyal yardımlara tek numaradan ulaşılabilecek Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahiplerine artık tek numaradan hizmet verecek.

Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahiplerine artık tek numaradan hizmet verecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SYDV'yi ziyaret eden Vali Salih Ayhan'a, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve SYDV Müdür Vekili Sudi Yıldız, tek numara uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ayhan, daha sonra bilgisayar başına geçerek 0850 2241058 numaralı telefona gelen çağrıları kabul etti ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini not aldı.

Yeni tip koronavirüsle ülke genelinde mücadele edildiğini belirten Ayhan, "Vakfımızın 40 fedakar çalışanını ziyarete geldik. İlçelerimizde de çalışan arkadaşlarımız var. Bunları da topladığımızda sadece vakıflarımızda çalışan kişi sayısı 120, Vefa Sosyal Destek ekiplerimizde 382 kişi çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Süreçten etkilenen vatandaşların olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız buraya gelmeden, yoğunluk oluşturmadan taleplerini alıp, ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Bu dönem, teknolojinin bazı nimetlerinden istifade etmemizin yolunu açtı. Tek numara sistemine geçerek, vatandaşımızın buraya gelmeden talebini alıp, durumu görüp akabinde hızlı bir şekilde talebine cevap verilmesi, dönüş yapılması sağlanmış olacak. Dosyası varsa talebi vakıf gündemine alınıp karar çıkartılıp vatandaşımızın ihtiyacı karşılanmaktadır."

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında da bilgiler veren Ayhan, "Şu ana kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla valiliğimizin koordinesinde 15 bine yakın vatandaşımıza gıda kolisi desteği, Cumhurbaşkanımızın ekonomik istikrar programı kapsamında talimatlarıyla yine yaklaşık 15 bine yakın vatandaşımıza biner liralık yardım sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA