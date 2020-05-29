Sivas'ta sosyal mesafeli Cuma Namazı kılındı
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Sivas'ta sosyal mesafeli Cuma Namazı kılındı

Sivas'ın Zara, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde salgın dönemi normalleşme süreci kapsamında, ilk cuma namazı kılındı.

Sivas'ta sosyal mesafeli Cuma Namazı kılındı
29.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:31

Sivas'ın Zara, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde salgın dönemi normalleşme süreci kapsamında, ilk cuma namazı kılındı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında camiler 74 gün önce toplu halde ibadete kapanmıştı. Sivas'ın Zara, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde normalleşme süreci kapsamında, ilk cuma namazı kılındı. Namaz, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek kılındı. Namaz öncesi vatandaşlara antiseptik ve maske dağıtıldı. Namaz öncesi cami önlerinde şükür kurbanları kesildi.

Zara İlçe Müftülüğü tarafından Zara Mehmet Akif Ersoy Camisinde program düzenlendi. Zara İlçe Müftülüğü görevlilerince şükür kurbanı kesilerek, hatim duası yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit, "Salgın nedeniyle cemaatimiz camisiz, camilerimiz de cemaatsiz kaldı. Zara Kaymakamlığı'nın aldığı karar ile Merkez Çarşı Camisi, Mehmet Akif Ersoy Camisi, Hazreti Ali Camisi ile Çam Mehmet Camisinde alınan tedbirler kapsamında Cuma Namazından itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları cemaatle kılınabilecek" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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