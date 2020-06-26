Sivas'ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı

Sivas tarihi kent meydanında korona virüs tedbirleri kapsamında 5. cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı, kadınlarda namaza katıldı.

Sivas'ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı
26.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:34

Sivas tarihi kent meydanında korona virüs tedbirleri kapsamında 5. cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı, kadınlarda namaza katıldı.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre cuma namazları kılınamamıştı. Açık alanda cuma namazlarına izin verilmesinin ardında Sivas tarihi kent meydanındaki 5. cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek kılınan namazda normal saf tutulmadı. Namazda cemaat aralarındaki sosyal mesafeyi korudu. Bazı kadınlarında açık alında kılınan cuma namazına katıldıkları gözlendi.

Gençlerin de yaşlılar kadar kurallara uyması gerektiğini söyleyen Musa Ünal, "Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben yanlış bilinen bir şey söylemek istiyorum. 65 yaş ve üstündekiler bu hastalığa yakalanır, alt yaştakiler yakalanmaz diye. ve bunun faturasını şuan da ülke çekiyor. Özellikle gençlerimizde buna şahit oluyorum. Maske takmıyorlar, sosyal mesafeye uymuyorlar özellikle buradan gençlere seslenmek istiyorum. Belki sizde bu hastalığa yakalanmayabilirsiniz ama taşıyıcı olabilirsiniz. Evinizde annenize, babanıza, eşinize, yakınınıza bulaştırabilirsiniz. Yaşlılar bu işe uyuyorlar ama gençler de aynı şekilde uyarlarsa bu hastalığı atlatırız yoksa mümkün değil. İşte görüyoruz her gün tekrar artmaya başladı. Namazlara alışmışız hep kapalı ortamlarda kılmaya ama camilerin durumu malum taşıyıcı insanlar geliyorlar yerlere basıyorlar, öksürüyorlar kapalı ortam olduğu için insanın hastalığa yakalanması daha kolay olur ama böyle açık alanlarda biraz daha rahatız gibime geliyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Berat Albayrak Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Sivas'ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 15:02:42. #1.14#
title