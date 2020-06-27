Sivas'ta "sosyal mesafe kurallı" YKS heyecanı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu Sivas'ta başladı.
27.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:47
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu Sivas'ta başladı.
Sınava girecekler ve aileleri heyecan yaşarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler alındı.
Kaynak: AA