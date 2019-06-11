Sivas'ta son 5 yılın en az kazalı bayramı oldu

Sivas'ta trafikte alınan yoğun bayram tedbirleri olumlu sonuç verdi, son 5 yılın en az kazalı bayramı yaşandı.

Sivas'ta bayram boyunca kazaların en aza indirilmesi, yaralanma ve ölümlerin önüne geçilebilmesi için 201 trafik personeli ve 68 resmi tim görev aldı. Bayram boyunca sürücüler kentte ki birçok kontrol noktasında durdurularak, özellikle emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları hususunda bilgilendirildi. Yorgun sürücülerin dinlendirilmeleri sağlandı.

Günde ortalama 70 bin aracın geçtiği Sivas'ta, 1'i şehir içinde olmak üzere 2 adet ölümlü trafik kazası meydana geldi ve 2 kişi yaşamını yitirdi. 60 yaralanmalı kazada, 138 kişi yaralandı. Son 5 yıl ki bayram verilerine göre ölümlü kazalarda yüzde 11, ölü sayısında yüzde 33, yaralanmalı trafik kazasında yüzde 21, yaralanmalarda ise yüzde 29 oranında azalma sağlandı. - SİVAS

Kaynak: İHA