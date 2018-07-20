Sivas'ta Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 3 Tutuklama

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 3 Tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 3 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 7 gün içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; 7.06 gram eroin maddesi, 2 adet sigara ucu bonzai maddesi ve 15,09 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 13 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS

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