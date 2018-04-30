Sivas'ta Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 0,81 gram bonzai, 8 adet ecstasy hap, 2,89 gram esrar, 10 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 0,70 gram LSD ele geçirildi. Toplam 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 şahıs mahkemeden, 1 şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan bir şahıs ise çocuk şubeye teslim edildi. - SİVAS