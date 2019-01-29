Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, son 1 hafta içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; 7,24 gram toz esrar, 5,65 gram skunk, 11 adet kontrole tabi Gerica hap, 7 adet kontrole tabi Lyrica ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA