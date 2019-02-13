Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17,56 gram skunk maddesi ve 8 adet kontrole tabi hap ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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