Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon Sivas'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 0.92 gram Esrar maddesi, 18 Kök Hint Keneviri, 1.20 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 0.30 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA