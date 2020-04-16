Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon Sivas'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Sivas'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Son 7 gün İçerisinde yapılan operasyonlarda,1 adet narkotik madde kullanmaya yarayan aparat,1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara cezai işlem uygulandı, emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. - SİVAS

Kaynak: İHA