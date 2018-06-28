Sivas'ta Sokak Ortasında Silahlı Kavga 3 Yaralı Hd

Sivas'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve çarşıda karşılaşan Ferhat Ş. ile Murat K. arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Ş. ile taksici Murat K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat K. yanında bulunan tabancayla Ferhat Ş.'ye doğru ateş etti. Fakat, Murat K.'nın silahından çıkan kurşun cadde üzerinde seyir halinde bulunan Hakan S.'ye ait 58 DD 711 plakalı aracın ön camına isabet etti. Çıkan kavgada Ferhat Ş. ile taksici Murat K. çeşitli yerlerinden yaralanırken, kurşun isabet eden araç sürücüsü Hakan S.'nin kolunda ise cam kesikleri oluştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.