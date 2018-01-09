Sivas'ta Sokak Köpeklerinin Zehirlendiği İddiası

Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, belediyelerinin sokak köpeklerini zehirleyerek telef ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Navruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bazı sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddialarına ilişkin, böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Sosyal medyada yer alan haberlerde ve yorumlarda suçun Yıldızeli Belediyesi üzerine atılmaya çalışıldığını dile getiren Navruz, "Bu mümkün değil. Belediyemiz neden böyle bir şey yapsın hatta Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim üyesi Prof. Dr. Nurten Tezer hanımla bir araya gelerek hayvanların kışın aç kalmaması için yapılabileceklerin planını yaptık. İlçenin bazı noktalarına kulübeler yaptık. Yöre halkından da yemek artıklarını kulübelere bırakmalarını istedik." diye konuştu.

Navruz, sosyal medyada yer alan yorumlarda kendilerinin suçlandığını görünce şaşırdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada bu işi belediyemiz yapmış gibi gösteriliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Biz köpek ölümleri haberini alır almaz Kaymakam beyle de görüştük. Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Belediyeden bir ekip oluşturduk. Köpeklerin ölüm sebepleri araştırılıyor. Bizim bu olayın içinde konuşulmamız bile çok ayıp, bize zül gelir. Belediye neden böyle bir şey yapsın? Ben de çok üzüntü içerisindeyim, yazık günah bu hayvanlara. Bir canlının bu şekilde ölmesine ne benim ne de başka bir insanın gönlü rıza gösterir. İnancı olan hiç kimse bunu kabullenemez."

Konunun üzerinde titizlikle durulduğunu da aktaran Navruz, köpeklerin telef nedeninin araştırıldığını, sonuç çıktığında kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bazı sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddiaları üzerine Kaymakamlık tarafından soruşturma başlatılmıştı.