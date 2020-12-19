Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
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Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı

19.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:05

Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlenen programla kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlenen programla kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları...

Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı

Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlenen programla kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlenen programla kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas'ta sokağa kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik besleme programa düzenledi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Okan Gün ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. Düzenlenen programla Paşabahçe Mesire Alanında bulunan besleme noktalarına yem bırakıldı.

Besleme programının ardından açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve genelgelerle hafta sonları kısıtlamalar var. Hafta içi de 21.00'dan itibaren kısıtlama var. Bu kısıtlamadan mütevellit sahipsiz hayvanların beslenme problemleri ortaya çıkabilir. Bu minvalde de ilimizde yaklaşık olarak 500köpek, 2 Bin civarında kedi ve muhtelif hayvanların sahipsiz olduğu bilinmektedir. İlimizde bu minvalde 17 beslenme noktası vardır. Bu minvalde beslenme faaliyetleri yapılmaktadır. Hayvan severlerimizde kısıtlamalardan muaf tutularak da bu tür beslenme noktalarına mama bırakma faaliyeti yapabilmektedir. Bu canların haklarını ve hukuklarını korumak bizlerin hem insani hem de İslami görevidir. Bu minvalde ben sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Bu gün bir farkındalık oluşturmak için arkadaşlarımızla birlikte bir 17 beslenme noktasına yem bıraktık. Bu hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için" dedi.

Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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