Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 6 kişiye para cezası
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Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 6 kişiye para cezası

07.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:40
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 6 kişiye para cezası

Sivas'ın Gürün ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası kesildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası kesildi.

Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, "Hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kahvehanede toplanarak kumar oynayan 6 vatandaşımıza, Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uyulmamasından dolayı toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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