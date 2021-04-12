Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye cezai işlem uygulandı
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Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye cezai işlem uygulandı

Sivas'ta geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 77 kişiye kuralları ihlalden ceza uygulandı.

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Sivas'ta geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 77 kişiye kuralları ihlalden ceza uygulandı.

Covid-19'a karşı alınan tedbirler Sivas'ta uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sivas'ta 77 vatandaşa kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 kişiye toplamda 27 bin 755 TL, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 kişiye toplamda 5 bin 124 TL değerinde cezai işlem uyguladı. Sivas Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları kurallara uyulması konusunda uyardı.

Sivas Valiliği söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Biz de istemeyiz ceza yazmayı ancak alınan kararlara uyan vatandaşlarımızın haklarını korumak adına, tedbirleri ihlal edenlere karşı cezalar devam edecektir. Kurallara uyalım ki... Ne canımız yansın ne de cebimiz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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