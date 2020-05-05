Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye para cezası

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye 124 bin 516 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye 124 bin 516 lira idari para cezası kesildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün karantina kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, il genelinde son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 583 kişiye 124 bin 516 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: AA