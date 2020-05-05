Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye para cezası

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye para cezası
05.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:26

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye 124 bin 516 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye 124 bin 516 lira idari para cezası kesildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün karantina kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, il genelinde son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 583 kişiye 124 bin 516 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Neymar Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 583 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 15:07:56. #1.14#
title