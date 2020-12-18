Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

18.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:06
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Sivas'ta 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas'ta 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, uygulama noktalarında araç ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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