Sivas'ta sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları evlerine servis ediliyor Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmayan ve Hayat Ağacı Derneği'nden yardım alan yaşlıların ihtiyaçları, evlerine teslim ediliyor.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmayan ve Hayat Ağacı Derneği'nden yardım alan yaşlıların ihtiyaçları, evlerine teslim ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü yardıma muhtaç vatandaşların sokağa çıkma yasağı sebebiyle mağdur olmamaları için tedbir alan Hayat Ağacı Derneği, gıda ve temizlik ürünü gibi siparişlerini hazırlayıp evlerine bırakıyor.

Yardımları kendi elleriyle evlerinden çıkamayan yaşlılara teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Koronavirüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor. Bunun için biz de onlara yardımcı olmak adına ihtiyaçlarını getirerek kendilerine teslim ettik." dedi.

Duman, ziyaret ettiği evlerde bulunan yaşlılara ise dışarı çıkmamalarını ve her türlü ihtiyaçlarını 112'yi arayarak bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA