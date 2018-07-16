Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polisi alarma geçirdi

SİVAS - Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polisi alarma geçirdi.

Sivas'ta günün ilk saatlerinde yaşanan olayda polisi ve 112'yi arayan ihbarcılar Fevzi Çakmak caddesinde sokakta yatmakta olan bir insan olduğunu söyledi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelip yerde yatmakta olan kişiyi kontrol etmek istediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. İhbarda bulunulan kişinin aslında elbise giydirilmiş bir cansız manken olduğu anlaşıldı. Yeni bir ihbara neden olmaması için cansız manken çöke atılırken ekiplerde normale göndü. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefon ile kaydedildi.