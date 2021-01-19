Sivas'ta soğuk hava göletlerin yüzeylerini dondurdu
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Sivas'ta soğuk hava göletlerin yüzeylerini dondurdu

19.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:43
Sivas'ta soğuk hava göletlerin yüzeylerini dondurdu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletlerin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletlerin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk nedeniyle kısmen dondu.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'ndeki göletin yüzeyi de kısmen buzla kaplandı.

Bu arada bazı vatandaşların, araçlarını, soğuk havadan etkilenmemesi için battaniye ve kartonlarla sardıkları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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