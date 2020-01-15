Sivas'ta soğuk hava göl yüzeylerini dondurdu
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Sivas'ta soğuk hava göl yüzeylerini dondurdu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti ve Ulaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

15.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:56
Sivas'ta soğuk hava göl yüzeylerini dondurdu

'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti ve Ulaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.


Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.


Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu.


Buz tutan gölette güzel manzaralar da oluştu.

Ulaş Gölü buz tuttu

Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Piknikçilerin ve balıkçıların uğrak yeri Ulaş Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı.

Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölde, güzel kış manzaraları oluştu.

Ulaş Gölü tesis işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine, ilçenin sembolü, göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri olan gölde kış mevsimi nedeniyle sessizlik yaşandığını söyledi.

Kaynak: AA
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