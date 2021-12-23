Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu - Haberler
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Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sıcaklığın sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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