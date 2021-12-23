Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.
SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.
Sıcaklığın sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.