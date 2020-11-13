Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
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Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

13.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:12
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

SİVAS'ta hava sıcaklığı sabah saatlerinde, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

SİVAS'ta hava sıcaklığı sabah saatlerinde, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Araçların camları buz tuttu.

Sivas'ta kent genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde, sabahın ilk saatlerinde meteoroloji verilerine göre ısı, sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı araçların ise camları buz tuttu. Sürücüler araçlarının camlarındaki buzları kazıdı. Kent sakinleri, soğuk havaların bu aylarda etkili olmaya başladığını belirtti. Soğuk havanın etkisi ile kent merkezindeki yaya yoğunluğunun da azaldığı görüldü. 


Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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